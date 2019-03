Zobacz zachwycający świat z lotu ptaka - najlepsze zdjęcia konkursu fotograficznego SkyPixel

Co roku portal SkyPixel wertuje tysiące zdjęć wykonanych z powietrza, aby wyróżnić najlepsze ujęcia zrealizowane przy pomocy dronów. W tegorocznej edycji zdobywcą głównej nagrody został Deryk Baumgärtner, który otrzymał sprzęt fotograficzny o wartości 12 090 USD (ok. 45 900 PLN). Jego praca przedstawia zdumiewający widok na Saint Michael's Mount zlokalizowany w Normandii we Francji.



Konkurs fotograficzny SkyPixel Sfotografowane przez zwycięzcę konkursu miejsce samo w sobie wzbudza podziw, ale udało mu się dodatkowo podkreślić jego piękno. Deryk Baumgärtner przyznał, że był ogromnie zaskoczony wyróżnieniem. "Było to niewiarygodne uczucie, gdy odebrałem wiadomość od SkyPixel. Nigdy nie przypuszczałem, że mam szansę znaleźć się chociażby w pierwszej setce nagrodzonych" - powiedział fotograf. Dodał także, że do konkursu organizowanego przez portal zgłosił się po raz pierwszy.