Zobacz zdumiewające prace nadesłane na konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2019

Już od trzynastu lat Sony organizuje jeden z najciekawszych i najbardziej znanych konkursów fotograficznych. Chociaż wciąż trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji i potrwa on do 7 stycznia 2020 roku, to organizatorzy podzielili się imponującym zestawem zdjęć, które już zostały nadesłane do konkursu.



Konkurs fotograficzny Sony gromadzi prace nadsyłane przez autorów ze wszystkich stron świata. Udział w konkursie jest darmowy. Obrazy można zgłaszać w ramach dziesięciu różnych kategorii, obejmujących m.in. krajobraz, podróż, kreatywność, portret czy fotografia uliczna. W konkursie mogą brać udział fotografie wykonane w 2019 roku.