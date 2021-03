Poznaj finalistów konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2021

The World Photography Organisation opublikowała listę finalistów i fotografów zakwalifikowanych do konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2021. To już 14-ty raz gdy wyróżniani są twórcy w imponujący sposób operujący techniką fotografowania i potrafiący w świeży sposób spojrzeć na współczesne tematy.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Konkurs fotograficzny Sony World Photogprahy Awards 2021 - poznaj finalistów Zwycięzca i zdobywca tytułu Photographer of the Year 2021 zostanie wyłoniony z grona profesjonalnych finalistów 15 kwietnia 2021 roku. Tego dnia na platformach cyfrowych The World Photography Organisation będzie możliwe obejrzenie specjalnego programu. W transmisji wezmą udziała nagrodzeni fotografowie, a całość zostanie poprowadzona przez historyczkę sztuki Jacky i artystę Nisha Kumara.