Konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2020: nowe kategorie

Rozpoczyna się 13-ta edycja międzynarodowego konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2020. W tej edycji pojawią się dwie nowości: kategoria Środowisko naturalne, odzwierciedlająca znaczenie tego tematu we współczesnej fotografii profesjonalnej, i zmieniona formuła konkursu młodzieżowego, mająca na celu przyciągnięcie i nagradzanie młodych fotografów z całego świata.

Nowa kategoria profesjonalna w konkursie fotograficznym Sony World Photography Awards 2020

Celem konkursu profesjonalnego jest nagradzanie autorów fotografii artystycznych i prasowych, którzy znajdują nowe, pionierskie zastosowania tego medium. W konkursie tym oceniane są cykle zdjęć. Można je zgłaszać w 10 kategoriach — między innymi w nowej kategorii Środowisko adresowanej do fotografów, którzy pokazują zagrożone środowisko naturalne współczesnego świata. Zwycięzcy i laureaci konkursu profesjonalnego zyskują globalną platformę do prezentacji swoich osiągnięć.

— Zwycięstwo w konkursie Sony World Photography Awards 2019 było jednym z najważniejszych wydarzeń w mojej karierze zawodowej i całym życiu — mówi Fotograf roku z poprzedniej edycji, włoski artysta Federico Borella. — Moje prace zyskały olbrzymi, prawdziwie globalny rozgłos. Od czasu ogłoszenia wyników stale odbieram telefony. Ludzie chcą wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Czego chcieć więcej?

Borella zdobył pierwsze miejsce w roku 2019 za przejmujący esej fotograficzny, na którym ukazał społeczne konsekwencje zmian klimatu zachodzących w indyjskim stanie Tamilnadu.

Reklama

Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Nowe możliwości dla młodych fotografów

Tegoroczny konkurs młodzieżowy, przeznaczony dla fotografów w wieku od 12 do 19 lat, odbędzie się w nowej formule. Co miesiąc, od czerwca do grudnia 2019 r., uczestnicy będą mogli nadesłać do 3 zdjęć dotyczących zadanego tematu. W każdym miesiącu jurorzy wybiorą jedną zwycięską i jedną wyróżnioną fotografię, a autorzy siedmiu zwycięskich zdjęć będą rywalizować o tytuł Fotografa Roku w konkursie młodzieżowym.

Wprowadzenie miesięcznej formuły pomoże młodym talentom w promowaniu swoich prac. Uczestnicy będą mogli korzystać z doświadczenia specjalistów z branży, którzy podpowiedzą, jak zmierzyć się z tematem każdego miesiąca.

Oprócz konkursów profesjonalnego i młodzieżowego odbędą się także konkurs otwarty, w którym nagradzane są pojedyncze zdjęcia wybrane z dziesięciu kategorii, oraz konkurs studencki dla studentów kierunków związanych z fotografią. W ramach programu National Awards wyróżnienia otrzymują natomiast utalentowani lokalni fotografowie z ponad 60 krajów.

Nadesłane prace są oceniane anonimowo przez czołowych ekspertów z branży, dzięki czemu fotografowie z całego świata mają równe szanse na zwycięstwo.

Na uczestników konkursu czekają nagrody pieniężne w łącznej wysokości 60 000 dolarów USA oraz cyfrowy sprzęt fotograficzny Sony. Wielu zwycięzców otrzymuje również zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród i bilety na przelot do Londynu. Prace wszystkich finalistów prezentowane są na wystawie Sony World Photography Awards, najpierw w Londynie, a następnie w innych krajach z całego świata. Na konkurs Sony World Photography Awards 2019 wpłynęło ogółem 327 000 zgłoszeń ze 195 krajów.