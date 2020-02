Poznaj laureatów konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2020

Konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2020 cieszy się co roku ogromnym zainteresowaniem zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Jest to jeden z największych konkursów fotograficznych, na co duży wpływ ma z pewnością to, iż udział w nim jest darmowy. Nie oznacza to jednak, iż cierpi na tym jego poziom. Prace nagradzane w tym konkursie wyróżniają się zawsze doskonałością techniczną i kompozycja, a także oryginalnym podejściem do fotografowanych motywów. Zobacz prace laureatów wyróżnionych w 13-tej edycji Sony World Photography Awards.



Konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards daje świetną okazję do sprawdzenia, jaka jest kondycja światowej fotografii. Odpowiada za to nie tylko ogromna liczba zgłoszeń niemal ze wszystkich zakątków świata, ale również duży wachlarz kategorii, który obejmuje najważniejsze gatunki fotografii. Należą do nich m.in. architektura, kreatywność, odkrycie, fotografia dokumentalna, środowisko naturalne, krajobraz, świat natury i dzika przyroda, portret, sport czy martwa natura. Łącznie na konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2020 wpłynęło ponad 345 000 zdjęć z 203 krajów. Ponad 135 000 zgłoszeń obejmowało 10 kategorii przewidzianych w konkursie dla profesjonalistów. Pod tym względem była to rekordowa edycja. Poza wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach konkurs ma na celu wyłonienie fotografa roku. Jednakże nazwisko szczęśliwca poznamy 16 kwietnia 2020 roku podczas ceremonii Sony World Photography Awards w Londynie. Wśród laureatów w kategorii profesjonalnej znalazł się Polak - Marcin Płonka. Konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards 2020 - poznaj laureatów kategorii dla profesjonalistów