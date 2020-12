Konkurs fotograficzny Świat kolorów - galeria nagrodzonych zdjęć

Rozstrzygnęliśmy kolejną edycję jednego z najpopularniejszych konkursów fotograficznych „Świat kolorów”. Uczestnicy zgłosili ponad dwa tysiące trzysta fotografii. Choć jury z powodu wywołanych pandemią indywidualnych trudności mogło zebrać się na obrady dopiero w listopadzie, nie zmieniło to faktu, jak trudny był wybór laureatów. Zapraszamy do świata kolorów.

Kolory potrafią wywołać emocje, dzięki ich użyciu można nadać zdjęciu określony nastrój. Kolory jako środek wyrazu, kolory które opowiadają historię, kierują wzrokiem widza – takich fotografii szukaliśmy.

Autorzy nagrodzonych zdjęć wykorzystali właściwości kolorów, aby zwiększyć siłę oddziaływania zdjęcia. Wykorzystali kolor jako element kreatywnej fotografii, taki sam jak linia i kształt. Uczynili kolor naczelnym tematem zdjęcia, wykazali się wrażliwością na otaczające je barwy oraz świadomością ich wpływu na siebie. Gratulujemy!

Dziękując Uczestnikom za cierpliwość przyznaliśmy dodatkowe 6 wyróżnień - autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają blendy.

Nagroda za zajęcie I miejsca: monitor Eizo ColorEdge CS2410

UŚPIONY KUTER Fot. Krzysztof Tollas

EIZO ColorEdge CS2410 należy do profesjonalnej linii monitorów adresowanych do zawodowych fotografów. Duża przestrzeń robocza, którą zapewnia przekątna 24,1’’ i dużą gęstość pikseli zapewniają komfortowy podgląd fotografii i ułatwiają pracę w oprogramowaniu graficznym. Model ten odwzorowuje 100% przestrzeni barwnej sRGB i można go kalibrować za pomocą profesjonalnych narzędzi oraz oprogramowania ColorNavigator. Dzięki temu masz pewność, że to co widzisz na ekranie nie stanowi efektu przypadku. (przeczytaj test redakcji)

Nagroda za zajęcie II miejsca: tablet Wacom One

Układ równoległy Fot. Magda Chudzik

Wacom One posiada wiele zaawansowanych funkcji, które gwarantują naturalną i swobodną pracę - tak samo jak podczas tworzenia przy pomocy tradycyjnych narzędzi. Dołączone w zestawie piórko odwzorowuje różne kąty pochylenia, a 4096 poziomy nacisku zapewniają wierne odwzorowanie ruchów dłonią. Wacom One z pewnością pomoże bawić się bez granic kolorami na zdjęciach - przypadnie do gustu w szczególności tym, którzy lubią eksperymentować z fotografiami czy łączyć świat zdjęć i grafiki. (przeczytaj test redakcji)

Nagroda za zajęcie III miejsca: E-karnet szkoleniowy SwiatObrazu.pl

Fot. xJelimenax

Wyróżnienia: Blenda 5 w 1 o średnicy 80 cm

rogalpl Kokos Fot.

Rzeka Lee Fot. fotoel

izabel17 Taniec barw Fot.

johnnychaos Golibroda Fot.

Wyróżnienia: E-szkoła portretu

Jednym z piękniejszych beskidzkich szczytów do obserwacji zachodów słońca jest z pewnością Ochodzita nieopodal Przełęczy Koniakowskiej Beskidzie Śląskim

Ahace Fantazja z dmuchawcem Fot.