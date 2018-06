Oszałamiające zdjęcia konkursu fotograficznego The Nature Conservancy 2018 Global Photo Contest

Od 1951 roku organizacja The Nature Conservancy pracuje nad ochroną naturalnych zasobów ziemi. A dzięki organizowanemu konkursowi fotograficznemu przypominana nam o niezwykłym pięknie naszej planety. Na tegoroczny konkurs wpłynęło rekordowo ponad 57 tysięcy zgłoszeń ze 135 krajów. Fotografowie przesyłali swoje najlepsze zdjęcia w pięciu kategoriach: „Krajobraz”, „Woda”, „Ludzie i Przyroda”, „Przyroda”, „Miasta i Przyroda”.



Nagrodę główną otrzymała francuska fotografka Camille Briottet za wspaniałe ujęcie dwóch ogierów bawiących się na bagnach w Camargue. Niesamowite zdjęcie podkreśla radość i piękno tych zwierząt żyjących na wolności. Natomiast amerykański fotograf Andre Mercier zdobył drugą nagrodę za złowieszczy obraz, który jest zaskakującym przypomnieniem tego, co tracimy. Zrobiona na Islandii fotografia nosząca tytuł "Koniec jest blisko" pokazuje kawałek lodu unoszący się we mgle. Bryła lodu, która wkrótce się roztopi, była niegdyś częścią potężnego lodowca.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem