Polak wśród laureatów fotograficznego Nature TTL Photographer of the Year 2020

Właśnie ogłoszono wyniki inauguracyjnej edycji konkursu fotograficznego Nature TTL Photographer of the Year 2020 - Jury wyłoniło zwycięskie prace spośród 7000 nadesłanych, pochodzących od fotografów przyrody, krajobrazowych czy makro ze 117 krajów świata. Organizatorzy mają nadzieję, że ta pierwsza edycja tej imprezy rozpocznie długą, coroczną tradycję.



Zwycięzcą całego konkursu Nature TTL Photographer of the Year 2020 został Florian Ledoux, który wykonał zapadające w pamięć zdjęcie krabojadów foczych spędzających czas na krze pośród mroźnych terenów Arktyki. W nagrodę otrzymał nie tylko tytuł fotografa roku, ale również 1000 funtów (ok. 5000 złotych). Jeśli to zdjęcie wygląda znajomo, to dlatego że zostało także docenione w innym konkursie fotograficznym - Drone Awards 2019.

Dla zwycięzcy poza osobistym sukcesem ważne jest, aby każdy oglądający tę fotografię "rozumiał znaczenie dzikiej przyrody i zachowywał się wobec niej etycznie". Florian Ledoux w szczególności podkreślał to w kontekście wykorzystania dronów podczas fotografowania dzikich zwierząt. Jak podkreślił jeden z organizatorów konkursu, kamerzysta dzikiej przyrody Will Nicholls, "ujęcie Floriana Ledouxa było nietypowe dla fotografii przyrodniczej, ale dzięki temu zapada w pamięć i pozwala spojrzeć na zwierzęta z zupełnie innej perspektywy. Wybór zwycięzcy był trudny, ale wspaniała kompozycja obrazu Floriana przesądziła o przyznaniu mu głównej nagrody".

W tym konkursie dużą rolę odegrał Polak Marek Biegalski. Został zwycięzcą kategorii krajobraz. Co ciekawe fotograf ten także użył drona, aby ukazać fascynującą scenę przedstawiającą owce odpoczywające w cieniu drzewa. W konkursie Nature TTL Photographer of the Year 2020 były także przewidziane nagrody dla młodych fotografów (jej zwycięzcą został pochodzący z Indii 15-letni Saptarshi Guyen) czy kategoria People Choice (Nagroda publicznoścI). Najwięcej głosów otrzymała fotografia autorstwa Robert Fergusona, która przedstawia pelikana połykającego rybę.

To pierwsza edycja tego konkursu i patrząc na jego poziom, miejmy nadzieję, iż nie ostatnia. Poniżej możecie zobaczyć wybrane, wyróżnione w tej imprezie fotografie.

Konkurs fotograficzny Nature TTL Photographer of the Year 2020