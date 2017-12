Konkurs fotograficzny "Wczoraj i dziś"

Konkurs Fotograficzny „Then & now” (Wczoraj i dziś) to nie tylko przegląd prac twórców wykorzystujących w swej pracy technologię sięgającą samych początków fotografii, wykonujących zdjęcia za pomocą technik zwanych dziś historycznymi, szlachetnymi czy alternatywnymi, ale przede wszystkim próba sięgnięcia do samych korzeni tego medium i ponownego zdefiniowania roli jaką pełnią one w fotografii współczesnej.

