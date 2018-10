Wyniki konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2018 – poznaj zdumiewające oblicza natury

Właśnie poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego dla fotografów dzikiej przyrody Wildlife Photographer of the Year 2018. Zostali oni ogłoszeni w trakcie finałowej gali, która odbyła się w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Do 54 edycji napłynęło ponad 45 000 zgłoszeń z 95 krajów. Wyróżnione prace zachwycają kunsztem i ukazują różnorodne, często zaskakujące oblicza natury.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Tytuł Wildlife Photographer of the Year 2018 trafił do holenderskiego fotografa Marsela van Oostena. Wykonał on zdjęcie przedstawiające dwie rokselany złociste w górach Qinling w Chinach. Małpy te są zagrożone wyginięciem z powodu utraty swych naturalnych siedlisk, kurczących się na skutek wyrębu lasów.