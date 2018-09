14 zdumiewających finałowych zdjęć konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2018

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, organizator konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2018, zaprezentowało 14 zdjęć, wśród których być może znajduje się zwycięzca całego konkursu. „Być może”, gdyż jak co roku laureaci zostaną wybrani spośród 100 fotografii, które zostaną zaprezentowane w całości dopiero po poznaniu ostatecznych wyników. Wszystko wyjaśni się 16 października 2018 roku podczas finałowej gali, jednakże już teraz warto obejrzeć te14 doskonałych prac, ukazujących różnorodne oblicza natury, a także zapoznać się z komentarzami do nich, które stanowią świetną lekcję przyrody.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

To już 54 edycja tego prestiżowego konkursu fotograficznego, do której tym razem napłynęło 45 000 zgłoszeń pochodzących od amatorów i profesjonalistów z 95 krajów. Wybrane obrazy zachwycają warsztatem i uchwyceniem chwil, ukazujących niezwykłe sceny z życia zwierząt i roślin. Tematem przewijającym się wielokrotnie w pracach jest wpływ człowieka na planetę – niestety negatywny.