25 niesamowitych zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2019

Wildlife Photographer of the Year to jeden z najbardziej prestiżowych (choć można zaryzykować stwierdzenie, że jest numerem jeden) konkursów fotograficznych związanych z dziką przyrodą - Odbywa się corocznie już od 55 lat i właśnie zostało zaprezentowanych 25 fotografii wyróżnionych w kategorii LUMIX People’s Choice Award.



Jak w przypadku wszystkich zdjęć nagradzanych i wyróżnianych w tym konkursie fotograficznym, zaprezentowane przez organizatorów obrazy zachwycają perfekcją techniczną, niesamowitymi spojrzeniami na dziką przyrodę, a także oryginalnymi pomysłami na kadry. Wśród nich można znaleźć przeróżne gatunki zwierząt, sfotografowane zarówno w krainie wiecznych mrozów, jak i w tropikach. Fotografowie nadsyłający zdjęcia na ten konkurs poświęcają także sporo uwagi zwierzętom trzymanym w niewoli. Warto nadmienić, że aktualnie trwa nabór zdjeć do kolejnej edycji. Warto jednak się pospieszyć, gdyż swoje propozycje można zgłaszać tylko do 12 grudnia 2019 roku. Co więcej od 5 grudnia opłata za zgłoszenie prac wzrośnie z 30 GBP do 35 GBP (odpowiednie około 150 i 175 złotych). Laureatów konkursu poznamy w marcu przyszłego roku. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj. Poniżej można obejrzeć 25 zdjęć wyróżnionych w kategorii LUMIX People’s Choice Award. Konkurs fotograficzny Wildlife Photographer of the Year 2019 - zdjęcia wyróżnione w kategorii LUMIX People’s Choice Award