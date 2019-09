Zobacz niesamowite zdjęcia wyróżnione w konkursie fotograficznym Wildlife Photographer of the Year 2019

Poziom nagradzanych zdjęć w każdej edycji konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year sprawia, że za każdym razem entuzjaści fotografii przyrodniczej oczekują ich z ogromnym zainteresowaniem. Chociaż na ostateczne wyniki trzeba jeszcze trochę poczekać, to już teraz organizatorzy konkursu i towarzyszącej mu wystawy zaprezentowali kilka zdumiewających zdjęć, które stanowią część 100 wyróżnionych obrazów natury.



Wildlife Photographer of the Year to najbardziej prestiżowy konkurs fotografii przyrodniczej na świecie. Organizowany jest po raz 55-ty przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Każdej edycji towarzyszy wystawa pokonkursowa, a ostateczni zwycięzcy ogłaszani są podczas jej otwarcia. Co roku jury wybiera prace nadesłane w ramach różnorodnych kategorii, do których należą m.in. "Zwięrzęta i ich środowisko", "Portrety zwierząt", "Zachowania" (kategoria ta jest podzielona na podkategorie związane z różnymi grupami zwierząt), "Zdjęcia podwodne" czy "Fotografia czarno-biała". Co więcej konkurs przewiduje także nagrody dla młodych twórców w różnym wieku.