Poznaj zwycięzcę nagrody publiczności w konkursie fotograficznym Wildlife Photographer of the Year 2020

Organizatorzy konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2020 właśnie ogłosili zwycięzcę w kategorii Nagroda Publiczności przyznawanej w ramach LUMIX People’s Choice Award - Z największym uznaniem spotkała się fotografia autorstwa Sama Rowleya, ukazująca niemal kinową scenę, w której dwie małe myszki walczą ze sobą na peronie londyńskiego metra.



Fotografia wykonana przez zwycięzcę tej kategorii konkursu może wydawać się szczęśliwym strzałem i trafieniem w moment, w którym udało się być we właściwym czasie i miejscu, jednakże zdjęcie powstało w ramach długotrwałego, cierpliwego wyczekiwania idealnej chwili (choć oczywiście refleks, którym wykazałby się fotograf napotykający taką sytuację również zasługiwałby na szacunek). Sam Rowley przyznał, że przez tydzień odwiedzał wiele przystanków londyńskiego metra z nadzieją, że uda mu się uchwycić ciekawą scenę ukazującą zamieszkujące podziemia metropolii myszki. Fotografia ukazuje moment konfrontacji dwóch gryzoni, który trwał ułamek sekundy, zanim zwierzaki znów pognały w sobie jedynie znanych kierunkach.

