Poznaj wyniki najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego dzikiej natury - Wildlife Photographer of the Year 2019

Jak co roku jury jednego z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii przyrodniczej Wildlife Photographer of the Year przyznaje zaszczytny tytuł dla autora lub autorki najlepszego ujęcia prezentującego piękno dzikiej przyrody. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Yongqing Bao, który wykonał niebywałą fotografię przedstawiającą świstaka zaskoczonego atakiem lisa tybetańskiego.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Najlepsza fotografia przyrodnicza roku łączy w sobie wiele różnych oblicz natury. Z jednej strony za sprawą gestu i miny świstaka pojawia się w niej (czarny) humor, z drugiej łatwo zdać sobie sprawę, że sytuacja jest dramatyczna. Co więcej jury doceniło również fakt, że w tle ukazany jest kontekst środowiskowy i zależności pomiędzy organizmami. Świeżo wybudzony ze snu zimowego świstak miał niezwykłego pecha, że napotkał drapieżnika.