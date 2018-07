Poznaj najważniejsze konkursy fotograficzne świata: Wildlife Photographer of the Year

Świeżość, oryginalność, kreatywność i innowacyjność - to główne wartości, którym hołduje konkurs fotograficzny Wildlife Photographer of the Year. Chociaż to konkurs tematyczny, skierowany do fotografów-miłośników natury, co roku budzi szerokie zainteresowanie na światowym rynku fotograficznym. Z każdą kolejną edycją konkursu przybywa uczestników ubiegających się o prestiżowy tytuł Fotografa Roku.

Konkurs fotograficzny Wildlife Photographer of the Year, czyli zdumiewające oblicza natury Muzeum Historii Naturalnej w Londynie organizuje w tym roku Wildlife Photographer of the Year już po raz pięćdziesiąty czwarty. Ma on na celu promowanie odkrywania, poznawania, rozumienia i świadomego obcowania ze światem przyrody. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jego początki sięgają 1965 roku - obejmował wtedy 3 kategorie, a przyjęto około 500 wpisów. W 2017 roku w konkursie fotograficznym udział wzięli autorzy z 92 krajów, zgłaszając do niego niemal 50 000 zdjęć.