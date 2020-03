Zobacz fotografia nominowane do tegorocznej edycji World Press Photo

Już od sześćdziesięciu trzech lat konkurs fotograficzny World Press Photo honoruje najlepszych fotoreporterów na świecie. Organizatorzy przedstawili fotografie nominowane do nagrody w edycji przewidzianej na 2020 rok, kolejny raz udowadniając tym samym, iż jest to konkurs gromadzący wyjątkowe zdjęcia, które z pewnością zapadną w pamięć. Warto podkreślić, że wśród nominowanych znalazł się m.in. polski fotoreporter Tomek Kaczor.



Do tegorocznej edycji konkursu fotograficznego World Press Photo napłynęło 73 996 zdjęć nadesłanych przez 4282 fotografów pochodzących ze 125 krajów. Jury stało więc przed arcytrudnym zadaniem wyłonienia najlepszych propozycji. Ostatecznie listę tę ograniczono do 44 fotografów z 24 krajów. Spośród tego wybrano sześć fotografii nominowanych do prestiżowej nagrody zdjęcia roku konkursu World Press Photo, a 3 fotografów powalczy o tytuł World Press Photo Story of the Year.

Po raz kolejny konkurs fotograficzny World Press Photo stanowi przegląd najważniejszych wydarzeń i problemów trapiących ludzkość w minionym roku. W związku z wydarzeniami na świecie w tej edycji jednym z najważniejszych tematów są zmiany środowiska czy protesty klimatyczne młodzieży. Niestety wraz z kolejną edycją nie brakuje obrazów przedstawiających konflikty zbrojne, prześladowania mniejszości czy protesty społeczeństw. Także kolejny raz nie zabrakło głosów stojących w obronie zwierząt - fotoreporterzy przygotowali wiele poruszających materiałów, które ukazują ich wyzysk i degradację środowisk.

Z drugiej strony nie zabrakło także materiałów, które mają pozytywny wydźwięk. Wśród materiałów można także znaleźć m.in. zdjęcia ukazujące coraz większą liczbę kobiet uprawiających piłkę nożną w Beninie czy historię tancerza Musa Motha, który powrócił do swojej amputacji po amputacji nogi.

Ostateczne wyniki poznamy 16 kwietnia 2020 roku, gdy odbędzie się finałowa gala w Amsterdamie. Poniżej można zobaczyć wybrane finałowe fotografie. Więcej poruszających historii zostało zaprezentowanych na oficjalnej stronie konkursu fotograficznego World Press Photo.

Konkurs fotograficzny World Press Photo 2020 - zobacz prace nominowane do finału