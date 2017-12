Konkurs fotografii naukowej Wiki

Fotografowie nauki i naukowcy, którzy efekty, przebieg lub okoliczności swojej pracy przedstawiają na zdjęciach, mogą podzielić się swoją twórczością i do końca listopada zgłosić się do konkursu Wiki Science Competition.

"Ciężko wyobrazić sobie naszą kulturę bez nauki. W obecnym świecie nie wystarczy mówić o nauce, musimy ją także pokazywać. Dlatego właśnie potrzebujemy fotografów, którzy zechcą ją fotografować i dzielić się efektami. Konkurs fotografii naukowej powstał, aby zachęcać do dzielenia się twórczością związaną z nauką" - mówi rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska Krzysztof Machocki. Ruch Wikimedia to społeczność stojąca za Wikipedią, wolną encyklopedią, oraz jej projektami siostrzanymi.

