Poznaj wyniki konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2021

Ogłoszono wyniki 57-tej edycji konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2021 - Konkurs ten trwa od 1965 roku i co roku gromadzi najlepsze zdjęcia dzikiej przyrody na świecie. Ma on na celu wzbudzanie w widzach zainteresowanie przyrodą i wychowanie pokoleń osób, którym będzie zależało na zachowaniu bioróżnorodności.



Zobacz najlepsze zdjęcia przyrodnicze na świecie Do tego najbardziej prestiżowego konkursu fotografii dzikiej przyrody napłynęło 49 000 zgłoszeń. W konkursie oceniane są zgłoszenia w ramach kilku kategorii, takich jak np. "Zwierzęta w ich środowisku", "Portrety zwierząt", "Zachowania: Płazy i gady", "Zachowania: ptaki". Głównego zwycięzcę wybiera się spośród wszystkich kategorii, a jury wybiera dodatkowo laureatów w poszczególnych kategoriach.