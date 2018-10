Konkursy fotograficzne, nagrody i ... podatki

Konkursów dla fotografów jest sporo, a udział w nich pozwala laureatom cieszyć się niejednokrotnie bardzo wartościowymi nagrodami (na przykład w najnowszym konkursie „Świat kolorów” organizowanym przez Swiatobrazu.pl można wygrać między innymi monitor Eizo i Tablet Wacom). Nagroda, to oprócz satysfakcji bardzo wymierny dowód uznania i jakości fotograficznych prac. Na tyle wymierny, że budzi również zainteresowanie fiskusa, co może być tym bardziej kłopotliwe, że w większości przypadków podatek powinien sfinansować właśnie laureat - ale nie bezpośrednio, a za pośrednictwem organizatora konkursu.

Nagrody, co do zasady, również podlegają opodatkowaniu. Od wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Pobór podatku w formie zryczałtowanej oznacza, że uczestnik konkursu a jednocześnie jego beneficjent nie może od wartości wygranej odliczyć kosztu uzyskania przychodu (np. kosztu amortyzacji sprzętu, oprogramowania, dojazdu na plener itp.).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem