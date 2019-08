Korekta ekspozycji, bracketing oraz funkcja AE Lock - ważne narzędzia wspomagające ustawienie ekspozycji

Oprócz podstawowych mechanizmów kontroli ekspozycji, prawie każdy aparat fotograficzny dysponuje licznymi funkcjami dodatkowymi, bardzo przydatnymi w codziennej praktyce. Ponieważ ich dokładna liczba oraz możliwości mogą się różnić w zależności od modelu aparatu skupimy się na trzech najpopularniejszych, występujących w największej liczbie urządzeń. Będą to: korekta ekspozycji, bracketing ekspozycji oraz funkcja jej blokady, czyli AE Lock.

Korekta ekspozycji jest naszym zdaniem najważniejszą z całej wymienionej trójki i najbardziej przydatną funkcją związaną z ekspozycją, dostępną w aparatach cyfrowych. Występuje w prawie wszystkich modelach cyfrówek, łącznie z najprostszymi, natomiast w aparatach bardziej zaawansowanych działa we wszystkich kreatywnych trybach ekspozycji, za wyjątkiem manualnego. Służy ona do celowego prześwietlania lub niedoświetlania zdjęcia w stosunku do tego, co proponuje nam światłomierz aparatu. Przydaje się to w sytuacji, gdy ocena jasności sceny przez układ pomiarowy aparatu okazuje się być nieprawidłowa lub gdy podejrzewamy, że taka będzie. Jeżeli więc np. zdjęcia wykonywane przez aparat okazują się być w danym momencie zbyt jasne, to wprowadzenie ujemnej korekty ekspozycji pozwala zapewnić im odpowiednie naświetlenie. Układ korekty ekspozycji najczęściej wyskalowany jest w stopniach EV, dzięki czemu dokładnie wiemy, o ile skorygowana zostanie jasność zdjęcia, gdy np. zaprogramujemy korektę rozjaśniającą na poziomie +1 1/3 EV. Przewidywanie efektów takiego działanie wymaga oczywiście pewnego treningu, jest jednak dość proste.

Aby zdjęcie krajobrazu nie okazało się zbyt jasne (co skończyć mogłoby się wystąpieniem przepaleń w najjaśniejszych jego partiach), konieczne okazało się wprowadzenie korekty ekspozycji wynoszącej -1 EV. Mechanizm matrycowego trybu pomiaru światła w tym przypadku zgubiło dążenie do wyrównywania ekspozycji i balansowania pomiędzy liczbą prześwietlonych i niedoświetlonych elementów obrazu. Doświadczony fotograf wie jednak, że w scenie o tego typu oświetleniu, pozostające w cieniu pnie drzew nie mogą być zbyt wyraźne. (fot. MorgueFile)

1/250 s, f/8, 400 ISO

Dokładna zasada działania narzędzia do korekty ekspozycji zależy od aktualnego trybu pracy aparatu. W trybie preselekcji przysłony aparat modyfikuje wówczas czas naświetlania, aby uzyskać ekspozycję zgodną z naszymi wymaganiami, podczas gdy w trybie preselekcji czasu zmianie ulega stopień otwarcia otworu względnego. Wszystko po to, aby zaprogramowany przez nas główny parametr ekspozycji pozostał nienaruszony. W przypadku trybu manualnego, gdy nie mamy do dyspozycji narzędzia do korekty ekspozycji, jego funkcję przejmuje światłomierz aparatu pokazujący nam, jakim odchyleniem w stosunku do sugestii światłomierza odznacza się aktualnie ustawiona przez nas ekspozycja. Informacja ta również podawana jest w stopniach EV.

Bracketing ekspozycji (AEB) to funkcja pozwalająca za jednym naciśnięciem migawki wykonać zamiast jednego, serię kilku zdjęć, z których każde będzie odznaczało się inną ekspozycją od pozostałych. Bazą jest zawsze jedno zdjęcie wykonane wedle naszych ustawień, a wszystkie kolejne odznaczać się będą zaprogramowaną korektą. Przykładowo, bracketing zdjęć zaprogramowanych kolejno na korektę 0, -1, -2 +1 i +2 EV da nam pięć zdjęć wykonanych w odstępach ekspozycji co 2 EV, z których dwa będą niedoświetlone, jedno zgodne ze wskazaniami światłomierza, a dwa prześwietlone.

Różne modele aparatów fotograficznych potrafią w znacznym stopniu różnić się pod względem oferowanych możliwości w zakresie bracketingu ekspozycji, a prostsze cyfrówki mogą nie dysponować tą funkcją. Jeżeli jednak jest ona dostępna, to otwiera przed nami bardzo ciekawe możliwości. Funkcja AEB jest bowiem nie tylko sposobem na poradzenie sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, ale też najlepszym narzędziem do wykonania zdjęć źródłowych do połączenia ich za pomocą technik HDRI w obrazy o poszerzonej rozpiętości tonalnej – to jednak jest już temat na zupełnie inną lekcję.

Fotografowanie zachodów słońca bywa trudne z uwagi na szybko zmieniające się warunki i bardzo duże kontrasty potrafiące zmylić układ pomiaru światła w aparacie. Wykonując tego typu zdjęcie dobrze jest więc skorzystać z funkcji bracketingu ekspozycji, ustawionej na serię trzech zdjęć w odstępach co 1 lub nawet 2 EV. W przypadku powyższego ujęcia najlepszą fotografią okazała się ta niedoświetlona aż o 4 EV w stosunku do wskazań światłomierza. (Fot. Jarosław Zachwieja)

1/100 s, f/4, 400 ISO

AE Lock (AEL) to funkcja blokady pomiaru ekspozycji przydatna szczególnie wówczas, gdy korzystamy z punktowego pomiaru światła. Jej działanie jest bardzo proste: polega na tymczasowym (to, jak długo trwa, zależy już od modelu aparatu) zatrzymaniu działania układu pomiaru światła, który w normalnej sytuacji działa nieprzerwanie. Pozwala to dokonać pomiaru na dowolnym punkcie lub obszarze, a następnie zmienić położenie aparatu bez obaw o to, że wraz z zawartością kadru zmieni się ustawienie ekspozycji. Funkcja AE Lock jest więc doskonałą alternatywą dla trybu manualnego (M) w sytuacji, gdy wiemy, że wynik pomiaru w pewnej określonej chwili jest prawidłowy i chcemy go zapamiętać na potrzeby wykonania pojedynczego zdjęcia przy nieco zmodyfikowanej kompozycji.

To zdjęcie można było wykonać na dwa sposoby: zmierzyć punktowo pomiar światła i otrzymane parametry wprowadzić samodzielnie do aparatu w trybie manualnej kontroli ekspozycji lub dokonać pomiaru w dowolnym trybie automatycznym bądź półautomatycznym i skorzystać z funkcji AE Lock. Drugi wariant jest wygodniejszy, gdy zależy nam na zrobieniu tylko jednej fotografii. Światło zostało zmierzone punktowo w obszarze gęstego listowia widocznego po lewej stronie kadru. (Fot. MorgueFile)

