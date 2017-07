Korekta kolorystyki zdjęcia

Edycja barw obrazu fotograficznego obejmować może bardzo duży zakres czynności – od prostych zabiegów korekty balansu bieli czy też nasycenia, aż po skomplikowane czynności fotomontażowe o charakterze pop-artowym. W tym artykule omówimy najważniejsze z punktu widzenia większości fotografów, pozostawiając bardziej „malarskie” techniki grafikom.

Najważniejszą czynnością edycyjną związaną z barwą (przynajmniej z punktu widzenia fotografa) jest niewątpliwie regulowanie balansu bieli oraz korekta zafarbów, czyli dominant barwnych, które z rozmaitych powodów często pojawiają się na naszych zdjęciach (samo zagadnienie balansu bieli tak naprawdę sprowadza się do korygowania tego typu zafarbu o bardzo specyficznych własnościach). W zdecydowanej większości przypadków spotykać się będziemy z dwoma rodzajami dominant: niebiesko-pomarańczową, związaną z ustawioną w aparacie temperaturą barwową oraz zielono-purpurową określaną w języku angielskim mianem Tint (w polskiej wersji Photoshopa opcja ta błędnie przetłumaczona została jako "Tinta").

