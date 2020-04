Koronawirus i fake newsy - uwaga na zdjęcia i filmy udostępniane w Internecie

W ciągu ostatnich tygodni koronawirus zmusił ludzi na całym świecie do pozostania w domach - W sieci tymczasem pojawiło się mnóstwo doniesień o tym, że przyroda dzięki temu odżywa, co było potwierdzane licznymi zdjęciami czy filmikami udostępnianymi viralowo w mediach społecznościowych. Chociaż rzeczywiście ograniczenie przemieszczania się ludzi czy eksploatowania przestrzeni miejskiej może wpłynąć dodatnio na część gatunków, w szczególności tych żyjących w pobliżu człowieka, to niestety część z rozsyłanych materiałów okazuje się… fake newsami.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Koronawirus sprzyja rozsyłaniu fałszywych informacji Redaktorka National Geographic Natasha Daly przygotowała artykuł, w którym ujawnia co najmniej trzy mistyfikacje związane z pozornym odżyciem przyrody w wyniku pandemii koronawirusa. Wiarygodność takich materiałów wzmacniają pozornie rzetelne źródła, ale po przyjrzeniu się sprawie wyszło na jaw, że wszystko to po prostu przemyślnie ukartowane mistyfikacje.