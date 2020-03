Opustoszała czeska Praga - fotoreportaż mieszkańca stolicy Czech

Pochodzący z Nowej Zelandii Amos Chapple na co dzień mieszka w czeskiej Pradze - W ostatnich dniach zaczął obserwować wnikliwie swoje miasto i to, jak wygląda w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Zgromadził fotografie, które pokazują tłoczną zazwyczaj stolicę Czech jako wyludnione miasto.



W wielu aspektach sytuacja w Czechach jest podobna do tej znanej z Polski. Przykładowo Amos Chapple zarejestrował strefy niedostępne dla pasażerów w miejskiej komunikacji czy opustoszałe półki w drogeriach, przeznaczone na eskpozycję środków do dezynfekcji. Opustoszałe słynne, zabytkowe miejsca czy metro budzą niepokój.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem