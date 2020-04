Fotograficzne wersje znanych obrazów wykonane w trakcie kwarantanny

Już wielokrotnie namawialiśmy do pozostawania w domu, przy jednoczesnym nierezygnowaniu z fotografii - Teraz przyszła pora na kolejny pomysł - robienie własnych interpretacji znanych obrazów malarskich. Dnia 22 marca na Instagramie powstał profil @covidclassics, na którym czterech współlokatorów przebywających razem na kwarantannie podzieliło się zdjęciami, które są ich własnymi interpretacjami kultowych dzieł malarskich. Co ciekawe do ich zainscenizowania wykorzystują tylko to, co aktualnie mają do dyspozycji w mieszkaniu.



W opisie konta znajduje się precyzyjnie oddająca ich koncepcję informacja - "bez filtrów, bez edycji, tylko my i rzeczy, które znajdują się w naszym mieszkaniu". W rezultacie powstały zabawne fotografie, które mogą poprawić humor w czasie zagrożenia pandemicznego. Jednocześnie te prace zwracają uwagę na fakt, że można pozostać w domu i zachować kreatywność.