Fotograf uwiecznił wyludniony Szanghaj w trakcie wybuchu epidemii koronawirusa

Fotograf podpisujący się nickiem Nicoco dokumentuje wyludniony z powodu wybuchu epidemii koronawirusa Szanghaj - Na jego zdjęciach jeszcze kilka dni temu tętniąca życiem metropolia zmienia się w opustoszałe, naznaczone strachem i izolacją miejsce.



Punktem wyjścia do rozpoczęcia tworzenia fotograficznej dokumentacji była dla autora tych zdjęć ciekawość, w jaki sposób ogromne miasto zareaguje na zagrożenie epidemiologiczne. "Rezultatem jest pustka przesiąknięta strachem" stwierdził Nicoco. Sytuacja ta, to coś więcej niż ludzie unikający zatłoczonych miejsc - to ludzie, którzy w ogóle boją się wychodzić z domów.

fot. Nicoco

fot. Nicoco

Sytuacja spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest tym bardziej dotkliwa, ponieważ wybuch epidemii zbiega się w czasie z chińskim Nowym Rokiem Księżycowym. Oznacza to, że w tym czasie w Chinach ulice, centra handlowe i atrakcje turystyczne normalnie wypełniają się tłumami mieszkańców i turystów. Zamiast tego miasto, które zamieszkuje około 24 milionów ludzi, zostało "zamknięte".

Fotograf wykorzystał podczas realizacji swojego projektu aparat Canon 7D Mark II i Canon 6D z podpiętym obiektywem o ogniskowej 24 mm. Szerokokątny instrument pozwolił na podkreślenie pustki ziejącej na ulicach. Nicoco często budował miejską kompozycję, a następnie czekał aż ktoś wreszcie wypełni kadr, aby w ten sposób ukazać skalę.

"Wiele lokalizacji zostało zaprojektowanych tak, aby pomieścić setki osób" wyjaśnia Nicoco. "W części miejsc zostałem poproszony o to, aby nie wykonywać zdjęć, pomimo faktu, że normalnie nie jest to problemem. Jako że nie chciałem być kłopotem dla obsługi sklepu, wybierałem miejsca bardziej turystyczne, gdzie wciąż można bez przeszkód fotografować" zdradził autor dokumentu. Jego celem było uchwycenie "apokaliptycznej pustki".

Epidemia koronawirusa - zobacz zdjęcia z wyludnionego Szanghaju