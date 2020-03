Koronawirus - kolejny raport na temat stanu branży fotograficznej

Sytuacja związana z koronawirusem jest naprawdę dynamiczna - Z każdym dniem przybywa przypadków zarażeń i podejmowane są nowe działania mające na celu ograniczenie wpływu epidemii. Dopiero co raportowaliśmy o jego oddziaływaniu na branże fotograficzną, a pojawiają się nowe doniesienia związane z odwoływaniem ważnych imprez fotograficznych i przestojów w dostawach sprzętu.



Odwoływanie imprez masowych

Na całym świecie odwoływane są niemal wszystkie imprezy masowe, nie mogło to ominąć także najważniejszych branżowych wydarzeń fotograficznych. Sytuacja związana z koronawirusem dotknęła m.in. największe targi smartfonów na świecie czyli Mobile World Congress czy konferencję SXSW. Nie inaczej jest w przypadku targów NAB 2020 - adresowanych do osób związanych z branżą telewizyjną. Jako że w ostatnich latach fotografia i wideo mocno się ze sobą zazębiły, to targi te cieszyły się także sporym zainteresowaniem entuzjastów aparatów.