Pozytywne portrety osób na kwarantannie wykonane dronem

Koronawirus zmusił ludzi do pozostania w domach, ale wcale nie musi to oznaczać rezygnacji z fotografii - Na łamach Świata Obrazu pokazywaliśmy wiele ciekawych pomysłów, jak spędzić czas na kwarantannie, jednakże nie zakładały one fotografowania sąsiadów. W przypadku tej realizacji jest inaczej, choć sam fotograf rzecz jasna zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i zachowaniem bezpieczeństwa publicznego pozostał w swoich czterech ścianach.



Pochodzący z Litwy fotograf Adas Vasiliauskas stanął w obliczu nadmiaru wolnego czasu, gdy okazało się, iż koronawirus zmusił go do odwołania realizacji wszystkich jego obecnych zleceń w branży fotografii reklamowej. Postanowił mimo wszystko nie rezygnować z fotografowania w tym okresie. Początkowo zaczął rozważać fotografowanie ludzi za pomocą teleobiektywu, ale szybko zdał sobie sprawę, że idealnym narzędziem do portretowania ludzi na odległość będzie dron, z którego często korzysta w fotografii ślubnej. fot. Adas Vasiliauskas fot. Adas Vasiliauskas fot. Adas Vasiliauskas Dron okazał się świetnym sposobem na zobaczenie i pokazanie, co ludzie robią w swoich domach podczas kwarantanny. Jednocześnie pozwolił zachować niezbędną izolację pomiędzy fotografem a modelami. Początkowo fotograf zaprosił do udziału w cyklu zdjęć swoich znajomych, lecz po czasie projekt nabrał pewnego rozgłosu, który umożliwił wciągnięcie mu do niego także nieznanym mu osób. Adas Vasiliauskas wykonał więc portrety, na których ludzie pokazują, że można zachować dobry humor pozostając w izolacji w domach. Jak podkreśla sam autor nie ma on na celu deprecjonowanie stanu epidemii, jednakże chce pokazać, że tym okresie wciąż można zachować dobry humor. Ma to na celu zachęcenie ludzi do pozostania w domach. Projekt ma równocześnie podkreślić zasadność izolacji. Koronawirus - zobacz portrety wykonane dronem