Post-apokaliptyczny widok Paryża

Całkiem niedawno prezentowaliśmy fotografie i filmy rejestrowane na ulicach chińskich miast, które przerażały pustką w czasie koronawirusa - Niestety - obecnie można zaprezentować podobne obrazy pochodzące z większości europejskich miast. Pochodzący z Paryża reżyser i projektant Benoit Millot przygotował krótkie wideo, które prezentuje właśnie taki widok na miasto opustoszałe w czasie pandemii.



Na krótkim 1-minutowym filmie zatytułowanym po prostu Paris 2020 można zobaczyć opustoszałe ulice miasta. W szczególności wrażenie robią zazwyczaj tętniące życiem miejsca, które są ulubionymi adresami turystów. Na poszczególnych ujęciach widać zaledwie pojedyncze osoby. Miasto jest tak opustoszałe, iż niektóre kadry trudno nawet rozpoznać czy stanowią fotografię i filmy - absolutny brak ruchu nie daje żadnego punktu odniesienia. Dopiero np. przelatujący ptak czy przejeżdżający samochód zdradzają, iż do czynienia mamy z ujęciem wideo.

