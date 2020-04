The International Center of Photography tworzy fotograficzne archiwum pandemii koronawirusa

The International Center of Photography z siedzibą w Nowym Jorku tworzy wirtualne archiwum pandemii koronawirusa. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaprosiło wszystkich fotografów - zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Koronawirus - The International Center of Photography czeka na zdjęcia przedstawiające pandemię Oficjalne zaproszenie do udziału w budowaniu archiwum pandemii można znaleźć na stronie The International Center of Photography i profilu na Instagramie tej organizacji. Celem jest zgromadzenie obrazów ukazujących pandemię koronawirusa, które zostały wykonane przez wszystkich fotografów o różnorodnych stopniach umiejętności posługiwania się tym medium. Kluczowe są zdjęcia utrwalające codzienność w obliczu pandemii, której interesujący i ważny obraz mogą dostarczyć właśnie amatorzy.