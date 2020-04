Artyści wysyłają do domu bohaterów słynnych obrazów za pomocą Photoshopa

Inicjatywa rozpoczęta przez Tony Hero i Helenę Juan zrzesza już ponad 50 artystów, którzy przyłączyli się do tego nietypowego projektu. Seria powstałych obrazów ma uświadamiać ludziom konieczność pozostawania obecnie w domach i przypominać o trwającym stanie wyjątkowym. Gdy duet wpadł na ten pomysł, artyści założyli konto na Instagramie, gdzie prezentowali własne prace.

Każdy post opublikowany na Instagramie to różne pomysły wykorzystujące kadry z filmów, obrazy malarskie czy słynne fotografie. Dzięki temu powstaje galeria wyludnionych przestrzeni. Ikoniczne obrazy pozbawione ludzi w bardzo chwytliwy sposób przypominają o trwającej właśnie akcji #zostanwdomu.

Duet artystyczny chciał, by to jednak ludzie stali się bohaterami tego projektu. Wykorzystali do tego funkcję "karuzela" dostępną na Instagramie. Użytkownicy mogą po prostu "odesłać ludzi z obrazów do domu" przesuwając obraz w lewo. Poniżej możesz zobaczyć opublikowane przez artystów prace, ukazujące je przed i po usunięciu głównych bohaterów, których tym samym nakłonili do "pozostania w domach". Więcej prac znajdziesz na Instagramie na koncie związanym z opisywaną inicjatywą.