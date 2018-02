Kosmiczne gąsienice w obiektywie Igora Siwanowicza

Doktora Igora Siwanowicza nie trzeba przedstawiać Czytelnikom SwiatObrazu.pl. Naukowiec na co dzień pracujący w Instytucie Medycznym Howarda Hughesa w Ashburn w USA od lat łączy badania naukowe z pasją do fotografowania makro i pod mikroskopem. Nieprzerwanie od lat znajduje się na listach nagrodzonych w najbardziej prestiżowych konkursach, m.in. Nikon Small World czy Olympus BioScapes. Tym razem skierował swój obiektyw na bardzo oryginalne gąsienice.



No dobrze, zatem potrzebujemy stałki o dużej skali odwzorowania – ale jakiej? Obiektywy makro dla jednego systemu – wszystkie o skali odwzorowania 1:1 – potrafią się odznaczać sporą rozbieżnością pod względem ogniskowej i niestety również ceny. Szkło typu 60 mm f/2 kosztuje np. 1500 złotych, podczas gdy nowsza konstrukcja 90 mm f/2.8 tego samego producenta już dwukrotnie więcej. A przecież obydwie oferują te same możliwości powiększania. I bądź tu mądry.

Chcąc zajmować się makrofotografią w pierwszej kolejności potrzebujemy więc aparatu z obiektywem umożliwiającym rejestrowanie obrazu o odpowiedniej skali odwzorowania – najlepiej 1:1, choć 1:2 też jest akceptowalny. I tutaj chwila prawdy: prawie wszystkie takie konstrukcje to obiektywy stałoogniskowe. Na palcach jednej ręki policzyć można konstrukcje typu zoom o skali odwzorowania 1:2. Trochę lepiej jest jeśli zaakceptujemy jeszcze większy kompromis i przyjmiemy dopuszczalną skalę 1:3 (do publikacji zdjęć w Sieci może w zupełności wystarczyć – po prostu w trakcie obróbki będziemy silnie kadrować te nasze dzieła). Najlepsze efekty uzyskamy jednak pracując ze stałkami.

