Kosmiczny Teleskop Hubble’a ma już ponad 33 lata

Kosmiczny Teleskop Hubble’a już od ponad 33 lat orbituje wokół Ziemi - Aby uczcić 33 rocznicę, zespół NASA zajmujący się tą aparaturą opublikował niesamowitą fotografię pobliskiego obszaru, w którym formują się gwiazdy o nazwie NGC 1333.



Kosmiczny Teleskop Hubble'a ma już 33 lata

NGC 1333 to mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Pegaza. Znajduje się ona około 960 lat świetlnych od Ziemi. Świetne, kolorowe zdjęcie prezentuje zdolność zasłużonego Kosmicznego Teleskopu Hubble’a do robienia zdjęć w świetle od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni. Hubble jest w stanie zajrzeć przez czarne jak smoła obłoki drobnego pyłu, aby zobaczyć dostrzec szczegóły wnętrza NGC 1333.