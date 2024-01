Kosmiczny Teleskop Hubble’a wciąż potrafi zachwycić

Chociaż w ostatnim czasie więcej mówi się o kolejnych przełomowych dokonaniach Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, to w wciąż Kosmiczny Teleskop Hubble’a - chociaż już nieco leciwy - potrafi zachwycić swoimi obrazami. W ostatnim czasie przesłał na Ziemię niesamowitą fotografię wspaniałej galaktyki spiralnej.





Już od 33 lat naszą planetę okrąża Kosmiczny Teleskop Hubble’a, co jest ponad dwukrotnie dłuższym czasem, niż początkowo zakładali naukowcy z NASA. W 2020 roku najsłynniejsza agencja kosmiczna świata świętowała 30-tkę tej kultowej już aparatury. Wkład tego teleskopu w rozwój kosmologii jest niepodważalny, a pomimo pojawienia się bardziej zaawansowanego Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, Hubble wciąż jest chętnie wykorzystywany przez naukowców do badania kosmosu.

