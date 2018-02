Krajobraz z innej planety – zamrożony wodospad Niagara nocą pokazuje całkiem nowe oblicze

Rekordowe mrozy jakie nawiedziły w ostatnim czasie Stany Zjednoczone spowodowały częściowe zamarznięcie wodospadu Niagara. Wielu fotografów zapragnęło uchwycić to niecodzienne zjawisko, jednakże Adam Klekotka podszedł do tego nieco inaczej. Marzył uwiecznić wodospad w nocy – dodatkowo oświetlony przez kolorowe lampy. Dzięki temu udało mu się pokazać krajobraz, który wygląda jakby pochodził z innej planety.

Światła przenikające przez ciemność i wprowadzające różnorodne kolory do scenerii przywodzą na myśl świat fantasy. Wodospad wydaje się jakby przeniesiony do innej rzeczywistości i wyjęty poza upływ czasu. Osiągniecie takich efektów wymagało poświęceń. Na przedniej soczewce obiektywu skraplała się woda, a potężny mróz zdecydowanie utrudniał jej ciągłe przecieranie. Praca wymagała spędzenia wielu czasu w temperaturze dużo poniżej zera. Na szczęście sprzęt, z którego korzystał Adam sprostał zadaniu. Fotografował on przy pomocy aparatu Sony A7R2 i obiektywu 70-200mm f/4.