Kreatywne wykorzystanie zmiennej ostrości: odbicia i HDRI

W tym artykule opiszemy prosty trik łączący w sobie techniki HDRI z zabiegiem sklejania zdjęć o różnych ustawieniach punktu ostrości, w celu uzyskania obrazów o bardzo dużej głębi ostrości i równie znacznej dynamice tonalnej. Umożliwia to osiągnięcie bardzo interesujących efektów wizualnych oraz zdjęć, które nie byłyby możliwe do wykonania w inny sposób.

Cały zabieg opiszę na przykładzie często eksploatowanego w fotografii HDRI motywu odbić. Odbicia interesujących widoków w innych obiektach to temat od dawna obecny nie tylko w fotografii, ale też w innych dziedzinach sztuk wizualnych. Fotograf podchodzący do takiego tematu staje przed wieloma wyzwaniami, z których jednym z największych jest różnica ekspozycji pomiędzy tematem "frontalnym" zdjęcia, a obrazem odbijającym się w powierzchni lustrzanej. Jeżeli za powierzchnię taką służy nam jezioro, kałuża lub szyba starego domu, to obiekt odbijający się najczęściej jest znacznie przyciemniony. Bywają też sytuacje odwrotne, takie jak prezentowany przykład, w którym leśna sceneria odbijająca się w oknie starego opuszczonego domu jest silnie nasłoneczniona, podczas gdy okno i fasada budynku pogrążone są w cieniu.