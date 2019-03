Ostatnie zdjęcia Królowej Słoni - właścicielki niezwykle długich ciosów

Słonie afrykańskie to majestatyczne stworzenia, które żyją do 70 lat. Fotograf dzikiej przyrody Will Burrard-Lucas miał szczęście fotografować słonicę w zaawansowanym wieku, którą ochrzcił mianem „Królowej Słoni”. Samica o imieniu F_MU1 przeżyła ponad 60 lat w cichym zakątku Tsavo w Kenii i wyróżniała się niezwykle długimi ciosami.

Królowa Słoni - słonica o niezwykle długich ciosach Biorąc pod uwagę dramatyczną sytuacje słoni afrykańskich, które są notorycznie zabijane dla ich ciosów, i imponujące rozmiary tych charakterystycznych elementów budowy, którymi mogła pochwalić się F_MU1, jej wiek jest naprawdę imponujący. Wszystkie te okoliczności złożyły się na to, iż rzeczywiście należał jej się przydomek "Królowej Słoni". fot. Will Burrard-Lucas fot. Will Burrard-Lucas