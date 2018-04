Krótka lekcja kreatywności w fotografii przyrodniczej – studium kwiatka

O tym, jak w fotografii ważna jest kreatywność nie powinno się nikogo przekonywać. Niemniej jednak wielu ludzi ciągle wydaje się uważać, że to aparat robi zdjęcie, a fotograf służy co najwyżej do naciskania spustu migawki. Fotograf i entomolog Alex Wild publikujący m.in. na łamach magazynu Scientific American próbuje się rozprawić z tym mitem publikując i omawiając swoiste studium przypadku – jeden kwiat i jego najbliższe otoczenie sfotografowane na 16 różnych sposobów.





Dla bardziej doświadczonych fotografów będzie to "oczywistą oczywistością": ostateczny wygląd zdjęcia zależy w równej mierze od tego, co fotografujemy jak i od tego, co robi fotograf. Do wielu jednak taka argumentacja wydaje się nie trafiać. Szczególnie bezsensowne spory na ten temat toczą się w środowiskach internetowych gdzie często można się spotkać z wieloma co najmniej dziwnymi propozycjami. Jedna z nich dotyczy tego, że zdjęcia przyrodnicze nie powinny być obejmowane typowymi przepisami prawa autorskiego (!), ponieważ z uwagi na znikomy wkład fotografa nie stanowią one przejawu aktywności twórczej (!!), lecz są jedynie zarejestrowanymi obrazami rzeczywistości, a sam fotograf wykonując zdjęcie pełni jedynie rolę urządzenia do nagrywania (!!!).