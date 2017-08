Krytyczna poprawka oprogramowania dla dronów DJI Spark

Z uwagi na niepoprawne zarządzanie stanem akumulatora w miniaturowym modelu drona DJI Spark występują przypadki utraty zasilania w urządzeniu będącym w powietrzu. Tak poważny problem wymagał szybkiej reakcji. Producent ogłosił właśnie, że usterkę da się wyeliminować w sposób programowy i opublikował stosowną aktualizację firmware. Uwaga: urządzenia, które nie zostaną "załatane" do 1 września zostaną zdalnie unieruchomione!

Uważany za najmniejszy i jeden z najbardziej przystępnych cenowo dronów Spark firmy DJI szybko zyskał grono miłośników. To reagujące na gesty lub obsługiwane za pomocą smartfonu urządzenie latające ma jednak poważny defekt techniczny, który już wkrótce po premierze dał się we znaki kilkunastu użytkownikom. Urządzenie, którego maksymalny czas lotu obliczony został na 16 minut potrafiło się bowiem bez żadnego ostrzeżenia wyłączyć w czasie lotu.

