Wystawa polskiego dokumentalisty Krzysztofa Gołucha podczas Month of Photography Bratislava

W programie tegorocznej edycji Month of Photography Bratislava znalazła się wystawa Krzysztofa Gołucha pt. "W pracy". Autor jest polskim dokumentalistą, absolwentem oraz doktorantem Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie.

Pośród wielu egzystencjalnych pytań z jakimi mierzymy się podczas naszego życia to jedno wydaje się być najważniejsze – w jakim celu?

Nikt nas nie pytał o to - czy chcemy się urodzić? Świata nie obchodzi również nasze zdanie na temat naszej śmierci. Po prostu żyjemy zgodnie z regułami na które nie mamy wpływu, jedyne co możemy to starać się je zrozumieć. Wszystko czego doznamy pomiędzy punktem początkowym i końcowym to nic innego jak nasze życie. Wypełniamy je walką o cel a nasze osiągnięcia jak majątek, tytuły, potomstwo oddalają nas od pustki i bezsensu bycia.