Zobacz niezwykłą jednostronną, niekończącą się książkę fotograficzną

Hood - Möbius Edition (Maski samochodowe - edycja wstęga Möbiusa) to prawdopodobnie pierwsza na świecie „jednostronna książka fotograficzna”. Została ona utworzona na bazie wstęgi Möbiusa, czyli matematycznej powierzchni jednostronnej. Oznacza to, że ten album fotograficzny można rozpocząć w dowolnym momencie i przesuwać się pomiędzy kolejnymi fotografiami tak, iż wróci się w końcu do punktu wyjścia, bez obracania całości na drugą stronę (wystarczy ją przewijać).



Niekończąca się książka fotograficzna Ten nietypowy album został wykonany przez austriackiego fotografa dokumentalnego Michaela Goldrei’a i przedstawia niecodzienne ozdoby montowane na maskach samochodów, które autor dostrzegł przebywając na Kubie w 2017 roku. Jego ojciec jest matematykiem, stąd już w dzieciństwie udało mu się zetknąć ze wstęgą. W końcu zaczął zastanawiać się, czy da się ją wykorzystać przy tworzeniu albumu fotograficznego. Uzyskanie takiej powierzchni nie jest trudne. Dobór zdjęć był oparty o zmieniającą się kolorystykę, tak aby fotografie przechodziły płynnie pomiędzy sobą.