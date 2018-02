Księżna Kate Middleton kuratorką wystawy fotografii - wśród zdjęć kontrowersyjna twórczość autora Alicji w krainie czarów

Księżna Kate Middleton, która ukończyła studia na kierunku historii sztuki, łącząc pasje do fotografii oraz zdobytą wiedzę została kuratorką najnowszej wystawy w National Portrait Gallery w Londynie. Wystawa fotografii nosi tytuł "Wiktoriańscy giganci: narodziny fotografii artystycznej" ("Victorian Giants: The Birth of Art Photography"), i zostaną na niej zaprezentowane prace czterech twórców: Julii Margaret Cameron, Oscara Rejlandera, Clementiny Hawarden i Lewisa Carrolla. Otwarcie wystawy zaplanowano na 1 marca 2018 roku.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Choć nie każdym o tym wie, Księżna Kate Middleton napisała pracę licencjacką poświęconą prekursorowi fotografii, Charlesowi Lutwidge Dodgsonowi, znanemu bardziej jako Lewis Carroll – autor Alicji w Krainie Czarów. Uważany jest dziś za jednego z pierwszych twórców fotografii artystycznej. Pracował w technice kolodionowej. Zajmował się głównie portretem dziecięcym, fotografując m.in. Alice Liddell, uważaną za pierwowzór książkowej Alicji. Dzisiaj portrety Carrolla uchodziłyby za bardzo kontrowersyjne ze względu na obecność nagości, komentatorzy toczą zresztą od lat na ten temat zawzięte dyskusje. Należy pamiętać, że w czasach wiktoriańskich obowiązywała całkowicie inna obyczajowość i - jak przekonują niektórzy badacze - przedstawianie dziecięcych postaci jako dorosłych, nawet nago, nie było niczym nadzwyczajnym. Fot. Lewis Carroll Reklama