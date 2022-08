Kto wygra - Kosmiczny Teleskop Hubble czy teleskop rozstawiony na podwórku?

Fotograf Andrew McCarthy spróbował odtworzyć kultowe zdjęcie Mgławicy Orzeł, zatytułowane "Filary Stworzenia", które wykonał Kosmiczny Teleskop Hubble’a - Andrew wykorzystał do tego teleskop o wartości około 2300 złotych rozstawiony na jego własnym podwórku. Czy jest w stanie zapewnić takie obrazy, jak aparatura NASA warta około 74 miliardy złotych?



Oryginalne, kultowe zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a przedstawia aktywny obszar gwiazdotwórczy z wysokimi kosmykami kosmicznego pyłu i gazu w sercu Mgławicy Orzeł, skatalogowanej jako M16. Zostało ono wykonane przez NASA w 1995 roku i wywarło ogromny wpływ na kulturę, ponieważ obraz ten jest wszechobecny - nie tylko w zastosowaniach naukowych, ale także popkulturowych. Pojawia się na t-shirtach, kubkach do kawy itp.

