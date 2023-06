Którą wersję CorelDRAW wybrać?

CorelDraw to bez wątpienia znakomita seria programów do obróbki graficznej, znajdująca zastosowania zarówno wśród indywidualnych użytkowników, jak i dużych firm. CorelDraw swoją wszechstronność zawdzięcza kilku wersjom programu, które dopasowane są do konkretnego rodzaju użytkowników. Spójrzmy, z jakich wariantów CorelDraw możesz wybierać przeglądając sklepy internetowe z oprogramowaniem takie jak Soft360.

CorelDraw Essentials: gdy potrzebujesz podstawowej wersji CorelDraw

Jeżeli należysz do grona użytkowników, dla których korzystanie z programów do tworzenia grafiki nie jest codziennością, najlepszym rozwiązaniem będzie CorelDraw Essential. Ten program cechuje bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs, z którym poradzi sobie nawet najbardziej początkujący użytkownik. Dzięki zawarciu w tej wersji Corel Photo Paint oraz licznych narzędzi do trasowania, edytowania zdjęć, czy tworzenia układów stron, z Essential skorzystasz, by z powodzeniem wykonać cieszące oko pocztówki, zaproszenia, plakaty czy też efektowne posty na Social Media. To także najtańsza z wersji CorelDraw, więc jeżeli interesuje Cię aplikacja graficzna, którą cechuje prosta obsługa oraz przystępna cena, jest to bez wątpienia najlepszy wybór.

CorelDraw Graphics Suite: firmowe projekty graficzne w wysokiej rozdzielczości

Podczas gdy w przypadku wersji CorelDraw pod nazwą Essential mamy do czynienia przede wszystkim z narzędziami do tworzenia materiałów przez hobbystycznego, indywidualnego użytkownika, CorelDraw Graphics Suite to już przykład softu dla specjalisty graficznego, działającego wewnątrz małej bądź dużej firmy. W przypadku tej wersji pakietu zawierającego oprogramowanie CorelDraw możesz liczyć na sprawne tworzenie takich prac jak wysokiej jakości materiały do szkoleń, różne wersje firmowego logo oraz cały branding. Znajdziesz w tej pakietu wersji także elementy do wykorzystania w marketingu cyfrowym bądź druku wieloformatowym.

Poza szerokim zakresem funkcji, decydując się na CorelDraw Graphics Suite otrzymujesz w pakiecie liczne zasoby w postaci gotowych szablonów czy poszerzonego zakresu czcionek. Znajdziesz w nim takie rozwiązania jak:

CorelDraw: podstawa pakietu, czyli znakomite narzędzie do tworzenia grafiki,

Corel Photo-Paint: edycja zdjęć na najwyższym poziomie,

Corel Font Manager : program ułatwiający zarządzanie czcionkami,

Corel PowerTRACE: soft do przekształcania map bitowych w obrazy wektorowe,

CorelDraw.App: projektowanie graficzne online,

CorelCapture: zaawansowane funkcje edycji zdjęć.

Zaletą wersji CorelDraw Graphics Suite w przypadku firm są też rozwiązania ułatwiające zarządzanie projektami przez internet podczas pracy zespołowej. Jeżeli więc poszukujesz alternatywy dla produktów graficznych Adobe dla swojego przedsiębiorstwa, CorelDraw GraphicSuite jest znakomitym wyborem. Istnieje też wariant Special Edition, zawierający jeszcze bardziej poszerzony zakres narzędzi do obróbki graficznej.

CorelDraw: wersje do grafiki technicznej

Corel Graphics Suite to bez wątpienia najlepsze rozwiązanie, jeżeli poszukujesz zestawu oprogramowania idealnego do materiałów tworzonych ma potrzeby marketingowe czy wewnątrzfirmowe. Co jednak, gdy interesują Cię bardziej wyspecjalizowane rozwiązania, tworzone z myślą o grafikach technicznych? Tu z pomocą przychodzi pakiet Corel Technical Suite — ten zestaw softu zawiera większość narzędzi obecnych w CorelDraw Graphics Suite (np. Photo-Paint czy CorelDraw.app) oraz wyspecjalizowane narzędzia takie jak Corel Designer czy XVL Studio. Razem wszystkie elementy pakietu pozwolą Ci opracowywać instrukcje obsługi dla użytkowników różnych urządzeń, skomplikowane diagramy okablowania czy też materiały pełne informacji technicznych, niezbędnych do złożenia różnych maszyn oraz sprzętów. Specjaliści z firmy Corel zadbali o to, by ta wersja programu była kompatybilna z szerokim zakresem nawet co bardziej niszowych formatów, dzięki czemu możliwy jest import oraz eksport każdego pliku w najróżniejszych wariantach. Podsumowując, ta wersja oprogramowania Corel to jeden z najlepszych pakietów programów, jeżeli chodzi o tzw. techniczną komunikację graficzną.

CorelDraw.App: korzystanie z wersji CorelDraw Graphic Suite w chmurze

Wśród nowszych wersji CorelDraw na rynku dostępny jest też wariant CorelDraw.app. Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, nie jest to narzędzie Corel do opracowywania aplikacji — wariant .App to swoiste rozszerzenie dla użytkowników wersji CorelDraw Technical Suite oraz Graphics Suite, dedykowane rozbudowanej pracy zespołowej. Obecność .App zapewnia dostęp do aktualizowanych na bieżąco postępów w projektach dzięki możliwości edycji grafiki wektorowej z poziomu internetowej aplikacji. Co więcej, .App współpracuje nie tylko z wariantami wersji CorelDraw, ale i również z pakietem Office 365. Jest to zatem znakomity sposób na zwiększenie wydajności wewnątrzfirmowej pracy.

Warto mieć na uwadze, że większość z wersji (poza CorelDraw Essentials) dostępnych jest w kilku wariantach, dostosowanych do liczby i typu użytkownika. Przykładowo, wersja Student&Teacher to najlepsze rozwiązanie dla osób zajmujących się nauką oprogramowania graficznego, natomiast Enterprise to typ stworzony specjalnie z myślą o dużych firmach z większą liczbą potencjalnych użytkowników. Dzięki obecności tych wersji w dobrych sklepach z oprogramowaniem takich jak Soft360, możesz wybrać pakiet Corel idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.