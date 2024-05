Który aparat zabiorą ze sobą ludzie, gdy ponownie polecą na Księżyc?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami NASA, już w całkiem niedalekiej przyszłości ludzie ponownie postawią stopę na Księżycu - Podobnie jak podczas programu Apollo, będzie to okazja do wykonania niebywałych zdjęć, z których większość stanie się zapewne kultowa i przejdzie do historii. Powstaje zatem pytanie - czym będą fotografować przyszli selenonauci? Jaki aparat fotograficzny zabiorą ze sobą podczas swojego powrotu na Srebrny Glob?



Nikon i NASA zawarły umowę Space Act, która obejmuje przygotowanie sprzętu fotograficznego użytkowanego w trakcie misji NASA programu Artemis. Głównym sprzętem będzie Nikon Z9 - przez wielu uważany za dotychczas najlepszy aparat na świecie. W trakcie nadchodzącej misji Artemis III aparat Nikon Z9 ma być tym sprzętem, po który będą sięgali astronauci. To nie pierwsza współpraca Nikona z NASA - z aparatów tego producenta już od dłuższego czasu korzystają astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nikony były także używane podczas misji Apollo 15 w 1971 roku, czyli czwartej misji tego programu.