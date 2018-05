Milionowe budżety, angielska wioska i choreografia rodem z filmów akcji. Zapraszamy za kulisy chińskich przedślubnych sesji zdjęciowych

Czerwona suknia kobiety faluje na wietrze, gdy sportowy samochód zbliża się do kamery. Mężczyzna, ubrany w smoking, uzbrojony i gotowy do strzału, wypada z pojazdu w odpowiednim momencie i ratuje swoją narzeczoną. Nie jest to kadr z najnowszego filmu akcji, ale chińska sesja zdjęciowa wykonywana przed ślubem. Narzeczeni mogą cieszyć się naprawdę wszystkim, począwszy od pakietu zdjęć wykonanych w specjalnie stworzonej angielskiej wiosce o nazwie Thamestown, po podwodne sesje i krajobrazy stylizowane na grecką wyspę Santorini.





Olivia Martin-McGuire postanowiła się zagłębić w świat biznesu fotografii przedślubnej w Chinach, gdzie wymarzone zdjęcia warte są od czterystu do nawet miliona dolarów.