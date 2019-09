Kulisy profesjonalnej sesji ujawniają dlaczego klient nie może otrzymać wszystkich zdjęć

Pojawienie się takiego pytania może być kłopotliwe zarówno dla fotografa, jak i klientów, doprowadzając tym samym często do zepsucia się ich wzajemnej relacji. Brak zgody realizatora zdjęć może spotkać się z niezrozumieniem i zostać odebrane jako nieuprzejmość. Część klientów - niestety zupełnie niezgodnie z rzeczywistością - traci zaufanie do fotografa, jakby ten chciał coś przed nimi ukryć. Mogą także poczuć się naciągani czy narażani na zbędne koszta. Te nieporozumienia wynikają z błędnych wyobrażeń na temat pracy profesjonalnych fotografów.

Według Matthiasa Denglera klienci porównują pracę profesjonalistów do swoich znajomych amatorów. Opisują czasami to, jak ich krewny bawi się fotografią i według nich "nie zajmuje to aż tyle czasu, a udaje im się uzyskać dobre fotografie". Tym samym sugerują, iż profesjonaliści niesłusznie dyktują swoje wysokie stawki.