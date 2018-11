Ten sam aparat, ten sam obiektyw, to samo ustawienie – kultowe portrety Jane Bown dostępne w limitowanej edycji

Jane Bown dołączyła do brytyjskiego tygodnika The Observer w 1949 roku i przez następne sześć dziesięcioleci tworzyła niezwykłe fotografie, które obejmowały wszystkie obszary fotoreportażu. Jednak jej najbardziej wnikliwe, intymne i pełne szacunku portrety pozostały jej najważniejszymi dziełami. Jej legendarna metoda pracy opierała się szybkości i prostocie. Nigdy nie używała światłomierza, nigdy nie miała asystenta, wykorzystywała wyłącznie światło naturalne i pracowała prawie wyłącznie w czerni i bieli. Bardzo niechętnie opowiadała o metodach swojej pracy.





Urodziła się w 1925 roku w Eastnor, Herefordshire, "po niewłaściwej stronie koca", jak to ujęła. Jej matka była prywatną pielęgniarką, a ojcem żonaty mężczyzna, którym matka się opiekowała. Po narodzinach szybko została wysłana pod opiekę ciotek, które przez lata dzieciństwa przekazywały ją między sobą jak paczkę.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem