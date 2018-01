Kupujesz nowy aparat? Sprawdź dokładnie przed zakupem w sieci - radzi Canon

Zakup nowego aparatu najczęściej budzi wiele pozytywnych emocji i poprzedzony jest dogłębną analizą – niezależnie czy jest to sprzęt dla zawodowego fotografa czy użytkownika, który zaczyna przygodę z fotografią. O ile wybór konkretnego modelu body czy obiektywu to kwestia indywidualna, o tyle zakup sprzętu z niesprawdzonego źródła może skutkować poważniejszymi konsekwencjami. Podpowiadamy na co warto zwrócić uwagę.

Wśród konsekwencji związanych z zakupem sprzętu z tzw. szarej strefy wymienić można m.in. brak gwarancji w autoryzowanych serwisach, możliwość naliczenia dodatkowych opłat importowych i celnych, a także problemy z reklamacją lub zwrotem towaru/pieniędzy. Coraz częściej kupujemy w sieci Najnowsze badania pokazują, że już ponad połowa polskich użytkowników Internetu robi zakupy w sieci. Kupujemy niemal wszystko – od artykułów spożywczych, po bardzo drogą elektronikę konsumencką. Jeśli decydujemy na zakup przez Internet lustrzanki lub bezlusterkowca o wartości nawet kilku tysięcy złotych, warto dokładnie sprawdzić pochodzenie nowego sprzętu. Produkty z tzw. szarej strefy to aparaty i obiektywy importowane spoza europejskiej dystrybucji, czyli nieprzeznaczone do sprzedaży na rynkach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Kupując w nieautoryzowanych, niesprawdzonych sklepach internetowych, łatwo natknąć się na produkty oferowane po dużo niższych cenach niż rynkowa. Na pierwszy rzut oka taki produkt może wydawać się pełnowartościowym towarem, ale okazyjnie niska cena powinna wzbudzić naszą czujność.