Lachlan Bailey: Uchwycić coś subtelnego, delikatnego i intymnego

Lachlan Bailey to znakomity i ceniony fotograf portretowy i fotograf mody. Mimo wyjątkowo bogatego i różnorodnego portfolio, naszym Czytelnikom mógł zapaść w pamięć jako autor kontrowersyjnych sesji z Anją Rubik - jego ulubioną modelką. Aby jednak wyjść poza utarte ścieżki, prezentujemy ciekawą wakacyjną sesję zdjęciową, utrzymaną w klimacie lat 80-tych ubiegłego wieku. Zdjęcia zostały opublikowane w Holiday Magazine.

"Bardzo doceniam to, co osiągnąłem. Każdego dnia czuję się ogromnie szczęśliwy, że mam pracę, dzięki której mogę podróżować do niesamowitych miejsc, aby robić zdjęcia. Wracam na przykład z podróży nad jezioro Como, aby chwilę potem fotografować na nieskazitelnych karaibskich plażach, a za moment spędzić tydzień na wieży Eiffla, robiąc zdjęcia reklamowe dla Louis Vuitton. Zdjęcia, które najlepiej odzwierciedlają moją twórczość niekoniecznie są moimi najlepszymi zdjęciami, ale są przykładem tego, co staram się zrobić za każdym razem, gdy biorę do ręki aparat: uchwycić coś subtelnego, delikatnego i intymnego – mówi Bailey.

Lachlan Bailey dla Holiday Magazine

W jesiennej edycji francuskiego magazynu Vouge w roli głównej wystąpiła Anja Rubik w wiejskiej, sielankowej scenerii. Autor zdjęć Lachlan Bailey, który na co dzień tworzy zdjęcia inspirowane kinem, charakteryzujące się dość osobistym podejściem do koloru...